Pizzo, i testimoni di Geova celebrano la Commemorazione della morte di Gesù

Anche nel Vibonese, la comunità dei testimoni di Geova si appresta a celebrare la Commemorazione della morte di Gesù. L’evento si terrà domenica 24 marzo dopo il tramonto in tutti i luoghi di culto dei testimoni di Geova e, per concessione del sindaco Sergio Pititto, a Pizzo si terrà nel Palazzo della cultura (sito ex Comune), edificio storico recentemente ristrutturato e riportato al suo splendore artistico, (ore 18:30). «In tutto il mondo molte persone che non sono Testimoni di Geova assistono alla Commemorazione. Speriamo che anche gli abitanti della nostra zona si uniscano a noi nel ricordare la morte di Gesù Cristo in segno di gratitudine per il suo sacrificio», ha detto Andrea Caliò, portavoce dei Testimoni di Geova. «Si tratta – ha poi aggiunto – di un’occasione solenne, ma allo stesso tempo di un momento gioioso». L’evento, della durata di un’ora, consiste in un intervento che metterà in evidenza il significato della morte di Gesù e il suo valore per tutta l’umanità.

