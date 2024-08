Storie di resistenza: incontro a Vibo Marina con don Ennio Stamile, Francesco Cascasi e Marisa Manzini

Il 30 agosto alle ore 18:30 il giardino del lido La Rada di Vibo Marina ospiterà un importante incontro nell’ambito del progetto culturale “Storie di resistenza”, un evento che si preannuncia carico di significati e testimonianze. La manifestazione, organizzata da Noi di Calabria diretto dal giornalista Nicola Lopreiato, vedrà la partecipazione di figure di spicco nella lotta alla criminalità organizzata, come don Ennio Stamile, l’imprenditore Francesco Cascasi e il magistrato Marisa Manzini, fortemente impegnati nella battaglia contro le cosche di ’ndrangheta.

Uno degli eventi più significativi di questa kermesse si è già svolto a Praia a Mare, dove il racconto di Francesco Cascasi, come emerso dal libro “Nonostante tutto” di don Stamile, ha catturato l’attenzione del pubblico. Cascasi ha dovuto affrontare le pressioni della malavita organizzata, che cercava di infiltrarsi nelle sue attività imprenditoriali. Nonostante le difficoltà, ha scelto di ribellarsi e denunciare Pantaleone Mancuso, noto come Scarpuni, costituendosi parte civile nel processo avviato dall’operazione Costa Pulita. Proprio in quest’ultima occasione don Stamile, all’interno del suo intervento, ha sottolineato il coraggio e la determinazione di Cascasi, evidenziando come, pur provenendo da una famiglia in difficoltà, egli sia diventato un imprenditore visionario.

“Storie di resistenza” rappresenta un momento di riflessione e un segnale di speranza e di riscatto per un territorio oppresso dalla presenza delle organizzazioni mafiose. Il dialogo tra le esperienze e le testimonianze di chi ogni giorno si impegna per la legalità è un invito a tutti i cittadini a non rimanere in silenzio di fronte all’illegalità e alle ingiustizie.