Tutto pronto a Parghelia per “La notte Blu” e il dibattito sulla tutela del mare con istituzioni locali e regionali

Proseguono gli impegni dell’amministrazione di Antonio Landro a Parghelia sulla programmazione degli eventi legati alla Bandiera Blu 2024. Giovedì 19 alle ore 18:30 la centrale piazza Europa, nell’ambito de “La notte Blu”, ospita il dibattito “Il mare, l’ambiente e tutela del patrimonio naturale. Problemi e soluzioni”, incentrato su temi cruciali legati alla sostenibilità ambientale, alla conservazione degli ecosistemi marini e alla valorizzazione delle risorse naturali. L’incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, tutti uniti nella missione di promuovere la consapevolezza ambientale e trovare soluzioni concrete ai problemi esistenti.

Saranno infatti presenti, oltre allo stesso sindaco, anche Lello Greco, commissario dei Parchi marini, che porterà la sua esperienza nella gestione delle aree protette, illustrando le sfide e le opportunità legate alla conservazione dei parchi marini calabresi. Carmen Barbalace, dirigente del dipartimento Turismo della Regione Calabria, evidenzierà l’importanza di un turismo sostenibile che rispetti e protegga le meraviglie naturali del nostro territorio.

Michelangelo Iannone, commissario dell’ArpaCal, e Salvatore Siviglia, dirigente generale del dipartimento Ambiente e territorio della Regione Calabria, approfondiranno le problematiche ambientali e le misure attuate per la loro risoluzione, mentre la Capitaneria di Porto della Guardia costiera di Vibo Marina darà un contributo sull’importanza della sicurezza nelle acque e sulla protezione del mare. Al termine del dibattito, sempre in piazza Europa, a partire dalle ore 21:30, la serata si trasformerà in un evento musicale con il concerto di Mimmo Cavallaro, che porterà sul palco le sue melodie avvolgenti, creando un’atmosfera di festa e convivialità.