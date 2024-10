Tropea: tutto pronto per i 70 anni del mitico gruppo scout Tropea 1, ecco il programma della due giorni

La locandina dell’evento

Si avvicinano due date importanti per la comunità tropeana che, il 12 e il 13 ottobre prossimi, celebrerà i 70 anni del mitico gruppo scout Tropea 1. Una festa grande (inizialmente programmata per il 5 e il 6 ottobre e poi slittata per la tragica scomparsa dell’assicuratore tropeano Ivano Purita), per la quale tutto il gruppo sta già scaldando i motori anche sui social. Il motto “Insieme, facendo del proprio meglio, per essere pronti a servire” sta già scandendo questi ultimi giorni di preparativi in vista di un evento che coinvolgerà la città. «Sono già trascorsi 70 anni da quel memorabile anno, il 1954, quando il nostro fondatore, don Giulio Spada, avviò ufficialmente a Tropea il gruppo scout. Da allora – hanno fatto sapere gli organizzatori -, generazioni di bambini, adolescenti, giovani e adulti hanno partecipato, contribuendo a scrivere pagine di un’avventura che continua ancora oggi».

In occasione del 70esimo anniversario, «vogliamo celebrare questa straordinaria storia invitando tutti gli scout, di oggi e di ieri, e chiunque apprezzi il nostro impegno sul territorio, a unirsi a noi per un evento davvero speciale. Sabato 12 e domenica 13 ottobre – hanno nuovamente ricordato -, ci ritroveremo all’area parcheggio vicino la Pineta di Tropea. Durante queste due giornate ci sarà l’occasione di assaporare e riassaporare l’atmosfera scout, perché “nessun profumo vale l’odore di quel fuoco”».

Tutto avrà dunque inizio sabato prossimo alle ore 17 con la cerimonia d’apertura dell’evento, per poi lasciare spazio ai “Giochi dei ricordi” e al calar del sole, tutto si concentrerà sull’attesissimo “Fuoco del bivacco dei 70 anni” a partire dalle ore 21:30. Domenica poi, alle ore 10 ci sarà l’accoglienza dei nuovi membri, la cerimonia dei Passaggi e salita in Noviziato. Alle ore 12:15 poi, il vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, Attilio Nostro, officerà la Santa messa.