Preparativi in corso per il XXVI Presepe vivente di Jonadi: un viaggio nell’antica Betlemme

Uno scatto del Presepe vivente di Jonadi, foto di repertorio

Manca poco ormai alla XXVI edizione del Presepe vivente di Jonadi, che si svolgerà come di consueto il 26 dicembre, a partire dalle ore 17. La Pro Loco di Jonadi, che ha ereditato questo grande e impegnativo evento di cui da diversi anni ne è promotrice, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e coordinata dalla direzione artistica di Maria Gentile, «farà rivivere – ha fatto sapere in un comunicato stampa – i vecchi usi e costumi dell’antica Betlemme nel cuore del piccolo borgo di Jonadi centro. Il percorso, quest’anno con qualche novità – hanno anticipato -, si snoda attraverso suggestive viuzze sino a raggiungere le spettacolari grotte che rappresenteranno la Natività».

Negli ultimi anni, hanno fatto sapere ancora dall’associazione di promozione territoriale, «l’evento è cresciuto in modo esponenziale, grazie anche ai tanti volontari presenti e alle associazioni del circondario che hanno risposto sempre presente. Ringraziamo quindi “A Trava” di Nao, “Anpana” e “Gepa”, “Maia”, la “Don Mazza” di Pernocari e la parrocchia Gesù Salvatore di Vena di Jonadi».

Anche quest’anno «l’ingresso sarà contingentato – hanno poi precisato – per consentire a tutti di fruire correttamente dell’allestimento e godersi a pieno questo teatro a cielo aperto». Il presidente Domenico Bertuccio e il suo direttivo consigliano ai visitatori quindi «di parcheggiare in piazza Italia e in piazza Josemaria Escrivà e di non precipitarsi durante l’apertura agli ingressi, poiché la manifestazione concluderà per le ore 21. Inoltre è prevista una modica prevendita, da acquistare presso le attività presenti nel capoluogo di Jonadi e Nao».