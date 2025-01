Trampolieri, spettacoli di fuoco e bolle di sapone: a Rombiolo tutto pronto per l’evento Arriva la Befana

Un pomeriggio di giochi e divertimento per bambini e famiglie. Appuntamento in piazza Alcide De Gasperi

Si moltiplicano le iniziative sul territorio in occasione dell’Epifania. A Rombiolo in programma un pomeriggio ricco di appuntamenti nell’ambito dell’iniziativa “Arriva la Befana, la festa dei bambini”. Lunedì 6 gennaio, alle ore 15.00, piazza Alcide De Gasperi ospiterà un’iniziativa ricca di animazione, musica, sorprese e tanto divertimento per adulti e piccini. Si parte con lo spettacolo di magia e bolle di sapone con Clonw Dinù. Quindi la performance deltrampoliere e spettacolo di fuoco con Matteo Jonny. E poi ancora balli, giochi, trucca-bimbi con Roby animazione. Previsto anche un angolo fiabe con la befana.