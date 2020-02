Tutto pronto per l’edizione 2020 del Carnevale sancalogerese

Cresce l'attesa per la manifestazione allegorica che nella giornata di domenica animerà le vie del paese

di Marco Galati



È partito il conto alla rovescia per i festeggiamenti della quinta edizione del Carnevale sancalogerese. Domenica, infatti, si terrà l’atteso evento che preannuncia già numeri da capogiro in fatto di figuranti e spettatori.



Sei carri allegorici e oltre 500 personaggi in costume comporranno la carovana itinerante che dalle 15, da piazza Nicola Calipari, ove si terrà la cerimonia l’apertura, si muoverà in direzione piazza Mercato, luogo deputato a ospitare il grosso della festa.

L’organizzazione “Vivi San Calogero“, nata dal coordinamento dei rioni, nell’allestire il programma ha voluto, quest’anno, dare mano libera ai rispettivi capitani dei gruppi nella scelta del tema da presentare alla manifestazione.



Cosicché dalla decisione organizzativa sono scaturiti i seguenti abbinamenti: la Fontana vecchia avrà come tema e filo conduttore “Capitan Uncino e i corsari rossi”, il Calvario “Alice nel paese delle meraviglie”, la Torretta “Braccio di ferro”, lo Schioppo “l’ape Maia”, il Vignale “l’Egitto” e il rione Pigna i personaggi di “Walt Disney”.

Il serpentone colorato si snoderà per le vie del paese accompagnato dalle note della banda comico carnevalesca, mentre in piazza Mercato tra spettacoli di animazione e balli di gruppo è in programma anche un’esibizione di danza aerea. Il tutto si concluderà a sera, sempre in piazza Mercato, col consueto carnival party. La manifestazione sarà ripresa in diretta dalle “telecamere” del gruppo Facebook “San Calogero di ieri”.



Carnevale sancalogerese, organizzazione alle prese con gli ultimi ritocchi