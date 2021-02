Covid, boom di contagi a Mileto

Nel giro di poche ore salgono da 18 a 27 le persone positive al coronavirus. Oggi parte lo screening predisposto dal Comune sulla popolazione scolastica

Nel giro di poche ore salgono da 18 a 27 i casi di Covid-19 sul territorio comunale di Mileto. Un dato allarmante, con un aumento di un terzo rispetto al giorno prima che fa rivivere alla popolazione i fantasmi di fine anno, quando nella cittadina normanna e nelle sue frazioni si era giunti a contare oltre 70 casi di coronavirus conclamati.



«Purtroppo i contagi crescono – sottolinea il sindaco Salvatore Fortunato Giordano – e gli aumenti si registrano prevalentemente in nuclei conviventi già in quarantena con positivi all’interno. Invito tutti, pertanto, ad attenersi alle regole essenziali di contrasto alla pandemia che, ribadisco all’infinito, sono quelle che possono, in attesa del vaccino, aiutarci ad andare avanti evitando i pericoli di contagio».

Per quanto riguarda il preventivato screening sulla popolazione scolastica, il primo cittadino di Mileto conferma «che oggi si darà corso a questo strumento». Nel contempo ribadisce, altresì, «che oggi e domani, oltre ai volontari, l’Asp di Vibo invierà tre infermieri. Per accelerare abbiamo apprestato un nuovo calendario – conclude – già comunicato ai genitori attraverso i rappresentanti di classe e il dirigente scolastico».

Entrando nel dettaglio degli attuali contagi da Covid-19 sul territorio comunale di Mileto, 17 di questi coinvolgono persone residenti nella città capoluogo, otto a Comparni e due a Paravati. Nessun caso, invece, si registra per adesso nella frazione San Giovanni.

