Spilinga, Comune: da oggi certificati online e gratuiti. Ecco quelli disponibili

Da oggi, 15 novembre, l’anagrafe del Comune di Spilinga sarà attiva e disponibile online per tutti i cittadini. Si chiama Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) ed è una piattaforma digitale che consente di scaricare autonomamente a casa i certificati anagrafici, evitando le file degli uffici comunali. Come fare per accedere? Per ricercare i propri dati e scaricare i documenti è necessario entrare nella piattaforma istituzionale a questo link https://www.anagrafenazionale.interno.it./.



Cosa serve? «È necessario – spiegano dal Comune – disporre del Sistema pubblico di identità digitale (Spid), oppure della Carta d’identità elettronica (Cie) rilasciata dal Comune di appartenenza, oppure ancora della Cns, Carta nazionale dei servizi (basta la tessera sanitaria abilitata). Quali documenti si possono scaricare? Non tutti i documenti sono ancora disponibili. I cittadini iscritti all’anagrafe potranno scaricare 14 certificati per sé o anche per conto di un proprio familiare. Ecco quali: certificato di nascita; di matrimonio; di cittadinanza; di esistenza vita; di residenza; di residenza Aire; di stato civile; di stato di famiglia; di stato di famiglia Aire; di stato di famiglia con rapporti di parentela; di residenza in convivenza; di stato libero; di unione civile; di contratto di convivenza». [Continua in basso]

Per i certificati digitali non si deve pagare il bollo: sono quindi gratuiti (e disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo). «In alcuni casi possono essere rilasciati anche insieme: ad esempio un unico certificato per cittadinanza, esistenza in vita e residenza. È possibile infine scaricare i documenti di un proprio familiare a patto che sia elencato nei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato.