Dissesto al Comune di Vibo, M5S e Vibo Democratica: «L’amministrazione Limardo si faccia da parte»

«Apprendiamo, nelle 124 pagine di motivazioni depositate dalla Corte dei Conti sulla bocciatura del Piano di risanamento proposto dall’amministrazione Limardo, come negli ultimi tempi la situazione finanziaria sia letteralmente precipitata. Il giudizio senza appello, espresso dall’organo terzo sulla manovra finanziaria proposta dal sindaco Limardo, appare particolarmente impietoso allorquando viene evidenziato, tra le righe, come il Comune di Vibo abbia dimostrato di non comprendere nemmeno quali fossero taluni elementi che lo stesso Ente era stato chiamato a chiarire durante la lunga fase interlocutoria, culminata adesso nella delibera numero 132/2021». [Continua in basso]

È quanto affermano, in una nota, i consiglieri del Movimento 5 stelle Domenico Santoro e Silvio Pisani e quelli di Vibo Democratica Marco Miceli e Giuseppe Policaro, che aggiungono: «L’epilogo, purtroppo è noto oramai a tutti. Si abbia il coraggio di mettersi da parte e di chiedere scusa ai cittadini senza nascondersi dietro ad improbabili e costosi contenziosi che avrebbero l’effetto di far perdere ulteriore tempo alla città oltre a far lievitare ulteriormente il deficit. Eppure il professore Ettore Jorio aveva in tempi non sospetti indicato la giusta via da seguire, ma alla sua teoria, oggi avallata dalla Corte, ne è stata preferita una diversa rivelatasi allo stato errata. Le giuste profezie, anche se sgradite, vanno tenute nel buon conto, quando a rappresentarle è il Monaco del Tibet. Viceversa, le magie appartengono a giocolieri attrattivi dei sorrisi premonitori del pianto sociale», concludono i quattro consiglieri.

LEGGI ANCHE: Comune di Vibo in dissesto, Colelli (Pd): «La Corte dei Conti apre uno spaccato inquietante»

LEGGI ANCHE: Amministrazione Limardo a Vibo, Luciano: «Fallimento certificato pure dalla Corte dei Conti»

LEGGI ANCHE: La Corte dei Conti e le responsabilità politiche del disastro finanziario del Comune di Vibo. Chi paga?

LEGGI ANCHE: Comune di Vibo in dissesto, Piano di riequilibrio: i motivi della netta bocciatura da parte della Corte dei Conti