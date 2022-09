Elezioni politiche, il Comune di Vibo trasferisce la sede di alcune sezioni: ecco quali sono

L’ufficio elettorale del Comune di Vibo Valentia ha comunicato la variazione temporanea dell’ubicazione delle sedi delle sezioni elettorali numero 4, 5, 10, 11, 17, 18, 36 in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. «Si avvisano, dunque, gli elettori – si legge nella nota del Comune – che, in occasione delle elezioni politiche di domenica 25 settembre, alcune sezioni elettorali verranno temporaneamente trasferite a causa di lavori di ristrutturazione. E precisamente: le sezioni numero 4 e 5 dalla scuola sita in via Tarallo sono trasferite all’asilo sito in Viale Accademie Vibonesi; le sezioni numero 10 e 11 dalla scuola media “Murmura” sono trasferite al liceo classico “Morelli Morelli”; le sezioni numero 17 e 18 dalla scuola “Garibaldi” sono trasferite all’istituto Magistrale; la sezione numero 36 dalla scuola elementare di Porto Salvo è trasferita alla sede del Corap, sita nella zona industriale di Porto Salvo».