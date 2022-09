Elezioni politiche, alle ore 19 ha votato il 36,92% dei calabresi: l’affluenza nei comuni vibonesi

A quattro ore dalla chiusura dei seggi per le elezioni politiche 2022, si è recato alle urne il 51,14% degli italiani. Un dato in flessione rispetto alla precedente tornata elettorale (4 marzo 2018) quando alle ore 19 l’affluenza si attestava sul 58,40%. Per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica si vota fino alle 23, lo spoglio delle schede inizierà subito dopo. Alle ore 19, la Calabria risulta essere tra le regioni con l’affluenza più bassa: 36,92% (nel 2018 era al 49,64%). Per quanto riguarda le singole province: a Vibo Valentia ha votato il 36,01% degli aventi diritto; a Reggio Calabria il 34,74%; a Cosenza il 38,67%; a Catanzaro il 38,33%; chiude Crotone con il 34,22%. [Continua in basso]

L’affluenza delle ore 19 nei comuni del Vibonese

Per quanto riguarda la provincia di Vibo Valentia, nel 2018 alle ore 19 avevano votato il 50,03% degli aventi diritto (oggi, come detto, il 36,01%). Di seguito, nel dettaglio, i dati dell’affluenza in ognuno dei cinquanta comuni del Vibonese alle ore 19 di oggi.

Acquaro 51,85% (nel 2018 52,17%)