Elezioni 2022, alle 23 in Calabria affluenza al 50,74%. I dati dei comuni vibonesi

Chiusi i seggi alle ore 23 anche nei cinquanta comuni della provincia di Vibo Valentia per le elezioni politiche 2022. Lo spoglio delle schede per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica è già iniziato. Per la prima volta nella storia delle Repubblica in questa tornata elettorale c’è anche il voto allargato a chi ha compiuto il diciottesimo anno di età per il Senato. A seggi chiusi, dunque, si è recato alle urne il 63,82% degli italiani. Un dato in flessione rispetto alla precedente tornata elettorale (4 marzo 2018) quando alle ore 23 l’affluenza si attestava sul 73,20%.

L’affluenza alle ore 23 in Calabria e nelle cinque province

Questa l’affluenza a chiusura dei seggi alle ore 23: in Calabria ha votato il 50,74% degli aventi diritto al voto. In netto calo rispetto al 2018: alle precedenti elezioni in Calabria alle 23 aveva infatti votato il 63,74%. Questa, invece, l’affluenza provincia per provincia: a Vibo Valentia ha votato il 50,71% degli aventi diritto; a Reggio Calabria il 48,75%; a Cosenza il 52,80%; a Catanzaro il 51,84%; chiude Crotone con il 45,96%. Per quanto riguarda la provincia di Vibo Valentia, nel 2018 alle ore 23 avevano votato il 65,47 degli aventi diritto.

L’affluenza alle ore 23 nei comuni vibonesi

Acquaro 66,57% (nel 2018 61,00%)