Tesseramento Forza Italia, gazebo a Vibo e Pizzo

«Il popolo di Forza Italia ha risposto presente all’appuntamento di Vibo Valentia per le “Giornate del tesseramento”, indette su scala nazionale e che a livello locale hanno riscontrato particolare apprezzamento da militanti e simpatizzanti». Lo comunicano gli stessi esponenti di Fi sottolineando che «nello scorso weekend, il coordinamento provinciale guidato da Michele Comito ha organizzato l’allestimento dei gazebo a Vibo Valentia e Pizzo Calabro, alternandoli tra la mattina e il pomeriggio, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini e far conoscere loro le molteplici iniziative che Forza Italia porta avanti nell’interesse degli italiani, sia al Governo che in Parlamento, così come alla Regione Calabria e nelle amministrazioni locali a guida azzurra. Non è stato invece possibile mantenere operativo il gazebo di Vibo Marina per l’intera durata prevista, nella serata di ieri, a causa delle improvvise precipitazioni». «È stato un momento particolarmente intenso, quello del confronto con la nostra gente – afferma Comito, che di Forza Italia è anche capogruppo al Consiglio regionale della Calabria – poiché abbiamo avuto la dimostrazione che il partito non solo gode di buona salute ma riscontra un apprezzamento sempre più forte da parte della cittadinanza. Merito evidentemente di un’azione politica attenta e di uomini, come l’onorevole Giuseppe Mangialavori, che lavorano per far crescere il territorio e aggregare. In tanti si sono fermati ai nostri gazebo per informarsi sulle attività del partito, avanzare proposte e suggerimenti. Abbiamo avuto la conferma che dobbiamo continuare a lavorare, nel solco dei valori liberali da sempre bandiera del compianto presidente Berlusconi, per aggregare sempre di più, e continuare ad essere un punto di riferimento per tutta l’area dei moderati». Ai gazebo vibonesi, animati da giovani simpatizzanti che – concludono gli esponenti Fi- si sono alternati a storici militanti, dalla componente femminile di Azzurro Donna a quella giovanile, hanno fatto tappa sindaco, assessori e consiglieri comunali del capoluogo, numerosissimi amministratori di tutta la provincia di Vibo Valentia ed anche l’assessore regionale Rosario Varì.

LEGGI ANCHE: Il Corsivo | Comunali a Vibo: centrodestra diviso e privo di una guida autorevole

Vibo: il sindaco difende il suo operato tra buche, transenne e conti in rosso

Il Corsivo | Vibo attonita per le esibizioni del sindaco e il silenzio di Mangialavori