Cinque nuovi magistrati al Tribunale di Vibo, il benvenuto e gli auguri del sindaco Limardo

Maria Limardo

«Rivolgo il più caloroso benvenuto, ed un augurio di buon lavoro, ai cinque nuovi magistrati che hanno appena preso servizio al Tribunale di Vibo Valentia». Così il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo. «Il loro arrivo non può che essere salutato con sollievo poiché andranno a ricoprire ruoli di estrema delicatezza ed importanza per il corretto funzionamento della giustizia vibonese, che soffre da troppo tempo di carenze d’organico – continua -. Al loro fianco si troveranno colleghi giudici ed un ufficio di Procura che non hanno certo bisogno di presentazioni. Sono dunque lieta – conclude Limardo – che gli appelli delle istituzioni siano stati accolti e sono certa che i quattro giudici – Eugenia Di Bella, Luca Brunetti, Ida Cuffaro e Rosamaria Pisano – ed il pm Maria Bernabei si troveranno benissimo e si integreranno alla perfezione nella nostra città».

