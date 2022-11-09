Soddisfatta per la nomina il sindaco di Vibo Maria Limardo: “La città tutta deve sentire come proprio questo riconoscimento, con la consapevolezza che la nostra Vibo Valentia sarà sempre dalla sua parte”. Ecco gli altri nomi per le presidenze di altre Commissioni

E’ Giuseppe Mangialavori, deputato vibonese di Forza Italia, nonché coordinatore regionale del partito, il nuovo presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. La Commissione Salute dovrebbe invece andare all’ex governatore sardo Ugo Cappellacci, a danno dell’ex sindaco di Verona, Flavio Tosi, e dell’ex sottosegretaria Deborah Bergamini. Per gli Affari Costituzionali il favorito è Nazario Pagano, mentre non sembra avere chance un altro deputato vicino a Tajani, Francesco Battistoni, che aspirava alla commissione Ambiente. Al Senato, i forzisti puntano su Stefania Craxi agli Esteri (alla Camera la commissione dovrebbe andare a FdI, con l’ex ministro Giulio Tremonti) e ai Lavori pubblici, con Gianfranco Micciché. Claudio Fazzone dovrebbe andare al Copasir, come membro semplice. [Continua in basso]

Sulla nomina di Giuseppe Mangialavori interviene il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo con le seguenti dichiarazioni: “Un giusto riconoscimento per le capacità, l’esperienza e la correttezza che da sempre hanno contraddistinto l’attività politica di Giuseppe Mangialavori. Un incarico di grande rilevanza che sancisce il valore e le qualità, se mai ce ne fosse stato bisogno, dell’onorevole Mangialavori, e che premia – sostiene il primo cittadino di Vibo – l’azione di chi ha sempre lavorato al fianco delle persone, degli amministratori, per raggiungere il bene supremo per un politico che è il benessere dei cittadini. È anche per tale motivo – conclude il sindaco di Vibo Valentia – che la città tutta deve sentire come proprio questo riconoscimento. A Giuseppe vanno i miei auguri di un proficuo lavoro per il bene del Paese, con la consapevolezza che la nostra Vibo Valentia sarà sempre dalla sua parte”.

