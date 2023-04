Limbadi, a lezione di disostruzione pediatrica con il primario Braghò

Insegnare a genitori e nonni poche e semplici mosse che possono salvare la vita del proprio bambino. È questo l’obiettivo che ha la lezione interattiva di primo soccorso e disostruzione pediatrica, che si terrà a Limbadi sabato 22 aprile. Organizzata dal comitato provinciale dell’Unicef e con il patrocinio del Comune, la lezione sarà a cura del primario del reparto di Pediatria dell’ospedale civile di Vibo Valentia, Salvatore Braghò. L’ingresso è libero e gratuito, previsto anche il servizio baby sitter per le mamme presenti con bimbi piccoli. [Continua in basso]

La lezione è rivolta a genitori, nonni e a tutti colori i quali hanno a che fare con bambini. Lo scopo è quello di informare, far conoscere i rischi relativi soprattutto al soffocamento e come evitarli. L’attenzione verrà dunque posta sull’ostruzione delle vie aeree causata da un oggetto inghiottito accidentalmente o da un boccone andato per traverso. Tanti i casi in Italia ogni anno, che possono portare anche alla morte: secondo gli ultimi dati diffusi dal 118, la frequenza è di un decesso a settimana. E nella maggior parte dei casi si tratta appunto di bambini. Imparare le manovre salvavita può dunque fare davvero la differenza.

L’appuntamento a Limbadi è alle ore 17:30 nella sala consiliare del Municipio.

LEGGI ANCHE: I clown donano un sorriso ai piccoli pazienti dell’ospedale Jazzolino di Vibo

Limbadi, s’insedia il Consiglio comunale dei ragazzi: c’è il nuovo baby sindaco