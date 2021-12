Covid: casi in aumento nel Vibonese, positivo anche un parroco

Cresce il numero di contagiati da covid a Vibo e provincia che si attesta a 1.050. Solo 22 sono però i ricoveri in ospedale, zero in terapia intensiva, mentre 1.028 persone si trovano in isolamento domiciliare. Nella città di Vibo Valentia (comprensiva anche delle frazioni) i casi accertati sono 160, mentre a Filadelfia si contano 60 contagi ed a Pizzo Calabro quasi 80 casi. A Vazzano, invece, celebrazioni religiose sono state sospese a causa della positività al coronavirus da parte del parroco. Farmacie prese d’assalto anche nel Vibonese per i tamponi, dove quelli salivari sono quasi introvabili. Molte le persone in tutto il territorio provinciale che si sono poste in quarantena volontaria, cioè non raggiunte da apposita ordinanza da parte del proprio Comune.

