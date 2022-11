Ospedale di Vibo in affanno, incontro tra associazioni e cittadini alla Provincia

Un evento a difesa dell’ospedale di Vibo Valentia, messo in ginocchio da una carenza cronica di personale che si riflette inevitabilmente sulla qualità dei servizi offerti ai pazienti. Così, dopo le vibranti proteste da parte dei medici, costretti a turni massacranti tali da pregiudicare finanche il loro benessere psico-fisico, l’associazione storico-culturale “Ali di vibonesità” ha proposto un incontro presso la sala consiliare della Provincia, ex palazzo Enel. L’appuntamento, previsto il 4 novembre dalle ore 17.00, servirà per analizzare lo “stato di salute” del presidio ospedaliero “Jazzolino” dove tutto il personale è in affanno. [Continua in basso]

L’intento del sodalizio è chiaro e viene manifestato attraverso un appello ai cittadini, soprattutto ai giovani: «Non ce ne stiamo in disparte, non rimaniamo indifferente davanti alla Vibo che chiede aiuto. Ogni cittadino – scrive l’associazione- si dimostri interessato alla cosa pubblica e collabori secondo la propria vocazione e conoscenza alla soluzione dei problemi». L’ente poi scandisce: «Il progetto “Ali di vibonesità” rappresenta una nuova idea per la città e rivolge la sua finalità essenziale al coinvolgimento dei giovani e della loro grande passione per le proprie radici. Ad essi- aggiungono- va consegnato il testimone della storia invitandoli a riappropriarsi dello studio, cura e rinascita di Vibo e provincia».

