Bando Asp Vibo per cinque posti da dirigente medico, nominata la commissione

L’avviso per la ricerca di figure da medico- specialista in Igiene e sanità pubblica da destinare presso i servizi Cure primarie del distretto

Con delibera del commissario straordinario, Antonio Battistini, l’Asp di Vibo Valentia ha nominato la commissione esaminatrice in merito al concorso pubblico (per titoli ed esami) per la copertura di cinque posti di dirigente medico- specialista in Igiene e sanità pubblica da destinare presso i servizi Cure primarie, tad (tipologia assistenza domiciliare) e adi (assistenza domiciliare integrata) del distretto sanitario unico. L’avviso, pubblicato il 2 agosto 2023 sul Portale unico di reclutamento InPA e contestualmente sul sito web aziendale Sezione amministrazione trasparente – Sub – Sezione avvisi e concorsi, è scaduto il primo settembre. A fine agosto, dunque, era stato richiesto al Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria la designazione di propria competenza di uno dei componenti titolari e del relativo supplente. Per completare la procedura di composizione Commissione esaminatrice, qualche giorno addietro, è stato effettuato il sorteggio del secondo componente titolare e del relativo supplente tra i direttori di struttura complessa. Infine, l’individuazione di presidente e segretario.

LEGGI ANCHE: Medicina, in Calabria 334 borse di specializzazione: la Regione ne finanza 84

Vibo, carenza di anestesisti: l’Asp rinnova convenzione con la “Dulbecco” per le prestazioni aggiuntive

Premio Covid, la Fials all’Asp di Vibo: «Bisogna saldare quanto dovuto entro dieci giorni»