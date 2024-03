Vibo, l’Asp assume nuovi operatori socio-sanitari per sostituire personale assente

Andranno a ricoprire gli incarichi rimasti vacanti in attesa del reintegro in servizio dei colleghi. La delibera a firma del commissario Battistini

Antonio Battistini

Al fine di sostituire personale assente, avente diritto alla conservazione del posto, l’Azienda sanitaria di Vibo Valentia – guidata dal commissario Antonio Battistini – ha proceduto all’assunzione di tre operatori socio-sanitari. Andranno a ricoprire gli incarichi rimasti vacanti in attesa del reintegro, potendo contare su una assunzione a tempo determinato per tutta la durata dell’assenza del servizio delle tre unità. Nella delibera dell’Asp, si specifica quindi lo scorrimento della graduatoria per attingere alle prime posizioni utili individuate nelle figure degli operatori Loredana Nobile, Francesco Andidero e Alex Scaramozzino.

In caso di rinuncia o non accettazione, si fa rilevare, «si proseguirà con lo scorrimento della graduatoria stessa, secondo la normativa vigente in materia, senza adozione di successivo provvedimento». Tramite delibera, inoltre, è stato quantificato, «allo stato, in presunti complessivi 6.055,2 euro la relativa spesa, per competenze, per oneri, per Irap, da imputare sui competenti conti di bilancio dando atto, altresì, che la stessa rientra nella programmazione del costo del personale anno 2024». Con l’atto, si delinea ancor più chiaramente l’azione dell’Azienda sanitaria che sta cercando di intervenire in tutti i settori carenti, dalla questione legata ai medici di medicina generale, tramite l’individuazione delle aree territoriali bisognose di assistenza al personale interno. Proprio nelle scorse settimane, infatti, la struttura aveva avviato l’iter per il reclutamento di nuovi assistenti amministrativi (a tempo pieno e indeterminato), dopo il pensionamento di otto dipendenti. Tramite le nuove assunzioni, la direzione sanitaria puntava a colmare «la carenza venutasi a creare nell’organico dell’amministrazione».

LEGGI ANCHE: Ospedale Serra, il sindaco Barillari: «Conta poco avere mezzi nuovi se poi non ci sono medici»

Medicina e chirurgia, l’Asp di Vibo ci riprova: riaperto il bando per la selezione di due sanitari

Asp Vibo, nuove assunzioni dopo il pensionamento di 10 assistenti amministrativi

Medici imboscati nelle Asp, il M5S denuncia: «Non sono pervenuti i dati di Vibo, Catanzaro e Cosenza»