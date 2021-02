Sanità Arena, alunno della scuola primaria positivo al Covid L’esito del tampone molecolare non lascia dubbi e il Comune mette in atto il protocollo per il tracciamento dei potenziali contatti Di Redazione -

L’esito del tampone molecolare non lascia dubbi e il Comune mette in atto il protocollo per il tracciamento dei potenziali contatti

Informazione pubblicitaria