Tropea, restaurate le epigrafi del monumento ai caduti

Il 4 novembre si celebra la giornata dedicata all’unità nazionale e alle forze armate. Numerose iniziative coinvolgono annualmente istituzioni e mondo scuola. Anche Tropea si prepara a celebrare la storica giornata. In vista della data infatti, il restauratore Davide Rigaglia ha provveduto a riportare alla luce le sbiadite epigrafi incise sul monumento ai caduti sito nel cuore della Perla del Tirreno. Un gesto di omaggio nei confronti di quanti persero la vita durante la guerra. Il 4 novembre, infatti, l’Italia ricorda l’Armistizio di Villa Giusti che, nel 1918, consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Terminava quindi la Prima guerra mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del “Milite Ignoto”, nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma. Con il Regio decreto n.1354 del 23 ottobre 1922, la data fu dichiarata festa nazionale. La giornata ricorda quanti, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di ieri e di oggi.

