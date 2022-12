Dissesto idrogeologico, a Pizzoni si parte con la messa in sicurezza di alcune vie

A Pizzoni sono in corso lavori per la messa in sicurezza di alcune vie del centro. «L’aumento dei fenomeni meteorologici violenti – spiegano dall’amministrazione comunale – ha creato, in alcune località del paese, precarie situazioni di sicurezza, favorendo fenomeni di dissesto idrogeologico e l’aumento del deflusso delle acque piovane. L’amministrazione comunale vuole mettere in risalto il problema riguardante eventuali frane e le difficoltà del vecchio sistema di raccolta delle acque piovane».

Attualmente si sta intervenendo su via Indipendenza: «Particolare attenzione è stata data al suo versante che, nel corso degli anni, ha mostrato dei cedimenti. Per tale motivo è stata fatta richiesta di finanziamento per “Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico dell’area del centro storico dell’abitato di Pizzoni-Vibo Valentia – gravata da dissesti idrogeologici diffusi”. In un primo tempo è stata approvata la progettazione e successivamente è stata finanziata l’opera, che prevede: 1) la realizzazione di una serie di pali trivellati, di grande diametro, in calcestruzzo armato; 2) L’arretramento del ciglio stradale verso il versante stesso. L’obiettivo principale è quello di garantire la sicurezza della collettività da eventuali rischi».

