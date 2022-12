Pizzoni, a Natale “La notte dei desideri” per sostenere la ricerca sul cancro

Si chiama “La notte dei desideri” e andrà in scena il 25 dicembre, giorno di Natale, a Pizzoni, a partire dalle 18. L’evento vedrà volare in cielo decine di lanterne «in memoria – spiegano gli organizzatori – di chi ha combattuto il cancro ed a sostegno di tutti quelli che stanno lottando senza mai mollare». L’iniziativa, concepita per raccogliere fondi da devolvere alla Fondazione Airc Comitato Calabria, è promossa dai volontari di Pizzoni aderenti all’associazione che si batte a sostegno della ricerca contro le patologie tumorali. «Accendi una lanterna, fai volare la speranza» è il claim dei volontari che auspicano, così, una grande partecipazione da tutta la provincia di Vibo Valentia.

LEGGI ANCHE: Pizzoni, fervono i preparativi per la XIII edizione del presepe vivente

Filogaso, acceso l’albero di Natale nel ricordo della piccola Matilde

Tags

pizzoni

ricerca

Articoli correlati