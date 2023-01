Al Csv i giovani del Servizio civile: volontari destinati anche alla sede di Vibo

Il Centro servizi per il volontariato “Calabria Centro” ha presentato il progetto al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Due i progetti avviati

Sono 140 i posti da destinare a giovani tra i 18 e i 28 anni in cerca di esperienze formative che fanno anche “curriculum”. Grazie al Csv Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia “Calabria Centro”, che ha presentato il progetto al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli aspiranti volontari dell’area centrale della Calabria potranno scegliere tra i due progetti di cui consta il programma “Pronti, partenza, Via! (Volontariato per l’Inclusione Attiva). Uno è “Over the raimbow”, che si rifà all’obiettivo 1 dell’Agenda 2030 per dare sostegno, inclusione e favorire la partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese, con la finalità di porre fine ad ogni povertà nel mondo; l’altro è “Io come te”, che intende perseguire l’obiettivo di ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni, e fa particolare riferimento all’obiettivo 10.2 di Agenda 2030. [Continua in basso]

A dare man forte alla programma di Servizio civile universale presentato, oltre al supporto dei partner istituzionali (Comuni di Catanzaro e Soverato, cooperativa tra Cielo e Terra, Ufficio diocesano migrantes, Centro cittadino per i servizi sociali, cordinamento antiviolenza Donne Insieme Calabria (Cadic), Asd Ad Maiora), è stata la rete di enti di attuazione (Fondazione Città Solidale con 23 sedi; Spazio Aperto; Il Girasole; Ama Calabria, Mamas Lucky; Il Futuro; Ave-Ama; Un raggio di sole; Tribunale per la Difesa dei Diritti del Minore; I Tre Melograni; Acqua della Vita, Anteas San Paolo; I giovani della carità), invitati a prendere parte – nella sede di Catanzaro del Csv da remoto – per organizzarsi sul da farsi.

I tempi, infatti, sono strettissimi, dato che la scadenza per l’invio delle domande di partecipazione è fissata alle ore 14 del 10 febbraio: e come hanno tenuto a precisare il presidente e il direttore del Csv Calabria Centro, Guglielmo Merazzi e Stefano Morena – affiancati dai coordinatori Filippo Sestito e Maurizio Greco delle sedi territoriali di Crotone e Vibo Valentia e da parte dello staff – «è ora di concentrarsi sulla divulgazione dell’importante opportunità, che porterà all’organizzazione di un momento pubblico per la presentazione». [Continua in basso]