Servizio civile universale: anche Zambrone avvia tre progetti

Il sindaco di Zambrone Corrado L’Andolina comunica l’avvio di tre i progetti finanziati per lo svolgimento del Servizio Civile Universale, dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, che si svolgeranno a Zambrone tra il 2023 e il 2024. Un progetto è dedicato all’ambiente e riguarda la promozione dell’ambiente per la riqualificazione resiliente delle comunità. L’altro progetto invece è rivolto alla socialità. In particolare riguarda la promozione dell’orientamento e della prevenzione per la riqualificazione resiliente delle comunità. Il terzo è un progetto rivolto alla biblioteca come luogo resiliente della comunità, presidio prevenzione. Le unità assegnate sono sei per ogni progetto. [Continua in basso]



Sull’Albo istituzionale del sito sono stati pubblicati tutti i dati essenziali necessari alla partecipazione a tali bandi, che avverrà unicamente mediante procedura informativa, il cui termine scadrà il 10 Febbraio p.v. alle ore 14.00. Un’opportunità per tanti giovani, dai 18 ai 28 anni, di vivere un’esperienza positiva all’insegna del valore della socialità e della solidarietà, dell’impegno civile e della conoscenza di segmenti di pubblica attività.

LEGGI ANCHE: Servizio civile, per il Csv Catanzaro-Crotone e Vibo 140 posti

Al Csv i giovani del Servizio civile: volontari destinati anche alla sede di Vibo