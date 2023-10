Trasporto scolastico a Cessaniti, al via l’iter per la predisposizione della gara d’appalto

Con delibera, il commissario straordinario Sergio Raimondo ha dato indirizzo all’area amministrativa del Comune di Cessaniti per la predisposizione della gara per il trasporto scolastico relativo all’anno scolastico 2023/2024: «Si era proceduto nell’immediatezza ad affidare il servizio di trasporto scolastico fino al 31 dicembre 2023. Occorre adesso provvedere – si legge nell’atto – all’espletamento di una manifestazione di interesse per l’iter da far data gennaio 2024 fino a giugno». Il commissario Raimondo è alla guida dell’ente dopo le dimissioni del sindaco Francesco Mazzeo. Si occupa della provvisoria gestione del Comune nell’esercizio delle competenze e poteri del primo cittadino, giunta e consiglio comunale. Nelle scorse settimane, il commissario, tramite avviso, ha invitato i proprietari di animali vagati a provvedere al ricovero e cura degli stessi. Una esigenza resa urgente poiché in provincia di Vibo Valentia e nel comune di Cessaniti si registra la presenza di bovini vaganti, spesso sprovvisti di marchi auricolari e pertanto ufficialmente senza proprietario. Situazioni che rappresentano un rilevante pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

