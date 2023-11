Trekking, “Vivi Serra San Bruno” alla scoperta dei “giganti” della Sila

Il sodalizio chiude il cerchio degli appuntamenti previsti nel calendario 2023: «Promozione e valorizzazione, mettere in evidenza tutte le potenzialità, è questa la strada vincente per un rilancio del nostro territorio»

Non si ferma il lavoro di promozione del territorio portato avanti dall’associazione “Vivi Serra San Bruno”. Il sodalizio, diretto da Mario Papasodaro, continua a proporre itinerari alla scoperta della Calabria e dei suoi luoghi più belli. Appuntamenti promossi anche nel periodo autunnale-invernale per accendere i riflettori sull’importanza di un turismo che sappia rendere il comprensorio protagonista tutti i mesi dell’anno e non solo durante la bella stagione. Il 18 novembre, dalle ore 8.00, da Serra San Bruno, il gruppo muoverà in direzione Sila: «Giunti a Camigliatello – spiega il referente dell’associazione- ci avvieremo in un trekking nella riserva naturale dei giganti della Sila. La durata dell’escursione è di circa tre ore e mezza. In base al tempo disponibile – aggiunge- faremo tappa sul monte Botte Donato, partendo da Lorica tramite la funivia, godendo della vista del lago Arvo». La giornata prevede anche una visita al borgo di Camigliatello. Domenica 19 novembre, prevista una escursione nel parco della Sila, nei dintorni di Lorica.

Per Papasodaro non ci sono dubbi: «Promozione e valorizzazione, mettere in evidenza tutte le potenzialità di un territorio, è stata questa la strada vincente per arrivare al traguardo che ci siamo prefissati. Il nostro scopo è di far conoscere siti dimenticati, patrimoni e bellezze uniche del Vibonese e della nostra Calabria. Lo abbiamo fatto tramite le escursioni dedicate all’albero delle fate, alle cave degli antichi scalpellini, agli alberi monumentali delle Serre, ai carbonai, e poi le visite nel centro storico e le storiche dimore della Reggia di Ferdinandea». Tutti appuntamenti che hanno segnato un’ampia partecipazione, con adesioni non solo da diverse zone della provincia ma anche da più aree della regione. L’appuntamento in Sila completa il percorso: «Con l’escursione sull’altopiano più vasto d’Europa chiuderemo l’anno programmato del 2023. Possiamo dire che siamo molto soddisfatti del nostro impegno e dedizione a favore del territorio. Nel nostro piccolo – rimarca Papasodaro- abbiamo fatto conoscere luoghi e storie troppo spesso bistrattati. Al contempo, siamo riusciti a coinvolgere tante persone e avvicinarle al trekking, alla conoscenza dei nostri paesi, del Parco delle Serre. Altrettanto importanti, sono state le escursioni fuori regione. Legare con altre realtà, creare sinergie con altre associazioni al di fuori del nostro territorio, porta solo dei benefici».

LEGGI ANCHE: Tracce di storia a Zambrone, antiche colonne rinvenute durante una escursione

Escursione sull’Etna, “Vivi Serra San Bruno”: «Esperienza unica per gli appassionati di trekking»

Mongiana, viaggio nella storia “industriale” calabrese con il Museo delle reali ferriere