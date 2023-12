Trekking, da Serra San Bruno viaggio alla scoperta del castello della baronessa Scoppa

Un castello cinquecentesco immerso in una folta vegetazione. E poi alberi secolari, paesaggi da fiaba. Nuova avventura trekking alla scoperta del lago Lacina e della leggenda di Maria Enrichetta Scoppa, baronessa di Badolato. L’appuntamento, in programma il 17 dicembre 2023, viene promosso dall’associazione “Vivi Serra San Bruno”. Il sodalizio, diretto da Mario Papasodaro, promuove la passeggiata naturalista all’interno del calendario che il Comune di Serra San Bruno ha stilato in vista delle imminenti festività natalizie. «Il percorso-spiega Papasodaro- avrà inizio presso lago Lacina, una delle poche zone umide montane meridionali. Successivamente, il gruppo si avvierà lungo il sentiero di monte Trematerra, per 12 km circa, fino ad arrivare ad un’altitudine di 1.200 mt slm. Tale itinerario che si addentra nel bosco della Lacina nel cuore del Parco naturale regionale delle Serre, ci porterà fino al famoso maniero della baronessa Scoppa». La donna, secondo i racconti popolari, era solita intrattenersi con giovani e prestanti uomini. Per evitare che la sua reputazione di donna pia venisse infangata, poi, faceva “sparire” i suoi amanti. Alla fine dell’escursione, previsto ritorno nel centro storico di Serra San Bruno per il pranzo preparato dallo chef dell’associazione. «Come gruppo-rimarca infine il presidente del sodalizio- cerchiamo di valorizzare quanto il territorio offre, i suoi borghi unici, gli scorci panoramici, i monumenti storici, il ricco patrimonio boschivo che vanta primati a livello europeo. Partecipando al calendario eventi del Comune, puntiamo a far conoscere ancora una volta i nostri siti, che vantano storie e caratteristiche uniche».

