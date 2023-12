Asp Vibo, la segnalazione degli utenti: «Impossibile comunicare con gli uffici»

Difficoltà nel comunicare con l’Asp di Vibo Valentia sia tramite email che via telefono. La segnalazione giunge dagli utenti che, secondo quanto riferito, avrebbero incontrato non pochi ostacoli per riuscire a interloquire con gli uffici dell’Azienda sanitaria. Così, dopo innumerevoli e infruttuosi tentavi, c’è chi ha scelto di armarsi di pazienza e recarsi personalmente nella struttura di via Moderata Durant per poter disbrigare le proprie pratiche. Qui, avrebbero appreso della impossibilità di alcuni uffici a ricevere posta elettronica. Una criticità, è stato detto, temporanea. L’episodio tuttavia non sarebbe un fatto isolato. Gli utenti sollecitano un intervento tempestivo al fine di agevolare le comunicazioni tra i cittadini e l’ente. Una problematica tutt’altro che banale che si riversa soprattutto sui più anziani e persone con disabilità motorie, spesso impossibilitati a recarsi in autonomia presso gli uffici.

