“Una ricetta per i social”, l’Alberghiero di Vibo vince il primo premio a Reggio

Importante affermazione da parte degli studenti del corso serale dell’Ipseoa “E. Gagliardi” nel concorso “Giovani in gamba – una ricetta per i social”. La gara gastronomica si è svolta nella sede del Museo del Bergamotto di Reggio Calabria. Gli studenti dell’alberghiero di Vibo si sono aggiudicati il premio della giuria conil piatto “Sformatino di lame di suino nero tonnato, con mousse di pecorino del Poro stracchinato e bergamotto”. Al contest hanno partecipato diversi istituti alberghieri. Oltre al “Gagliardi”, erano presenti allievi dell’Ipssar “G. Renda” di Polistena, l’Ipat “G.Trecroci” (Diurno e Serale). La squadra vibonese era formata da Marcella Mazzitelli (VF) che ha presentato il piatto; da Miriam Lo Faro (VF) che lo ha preparato; da Maria Teresa Grillo (III F) che ha presentato il vino. Invece il video che ha partecipato al concorso “Un piatto per i social” è stato girato da Pasquale Andronaco (VF).

La commissione che ha giudicato il piatto era composta da Mimma Triglia (coordinatrice comitato accoglienza e promozione del Polo Bergamotto); Tina Marra (membro del comitato CA&P); Manuela Barletta (amministratrice Confraternita del bergamotto e del cibo); Angela Fiorentino (membro del Comitato CA&P); e Calabrò (nutrizionista). Il progetto è stato proposto dalla docente Patrizia Azzarito mentre a guidare nella preparazione gli studenti del Serale, Pino Cardamone (docente di Enogastronomia) e Nicola Filardo (docente Sala e Bar). La competizione è rientrata nell’ambito della manifestazione della 4ª edizione della Rassegna giornalistica agroalimentare e agroindustriale Pro Sud (22-25 novembre 2023) che si è svolta al Museo nazionale del Bergamotto di Reggio che è anche la sede del Polo del Bergamotto che accoglie diverse associazioni, coordinato da Vittorio Caminiti (ex docente negli istituti alberghieri). Il concorso avrà una seconda fase “Un piatto per i social”, conclusasi il 12 dicembre con la votazione sulle diverse piattaforme. Ma i risultati ancora devono essere comunicati dagli organizzatori.

