Associazione finanzieri d’Italia, Staropoli riconfermato presidente della sezione Vibo

Vibo Marina ha ospitato le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali Anfi, Associazione nazionale finanzieri d’Italia, sezione Vibo Valentia. L’esito dello scrutinio ha assegnato il secondo mandato all’attuale presidente brigadiere capo (in quiescenza) Genesio Staropoli per il quinquennio 2024/2029. Riconfermata anche la carica di vice-presidente al luogotenente Raffaele Papa mentre il consiglio di sezione è stato rinnovato con nuove cariche scelte fra i soci. Il loro mandato si è contraddistinto non solo per l’impegno associativo attraverso la partecipazione in rappresentanza della stessa ai vari eventi pubblici e culturali ma soprattutto per aver creato momenti di convivialità e di collaborazione con le altre associazioni d’armi, in particolare con l’evento annuale che vede lo scambio dei rispettivi calendari storici. Le attività hanno visto inoltre la sede Anfi impegnata in iniziative di solidarietà che hanno coinvolto alcuni sodalizi di volontariato che si occupano di disabilità attraverso donazioni di vario genere.

