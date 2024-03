Fotocopie e snack senza scontrino, Striscia la notizia fa tappa al Tribunale di Vibo

L’inviato Luca Abete in città per continuare i tour nei palazzi di giustizia italiani alla ricerca delle ricevute. Ma l’addetta non ci sta: «È tutto fatturato»

Il tour nei Tribunali italiani da parte di Luca Abete arriva anche a Vibo Valentia. L’inviato del noto tg satirico, “Striscia la notizia”, ha fatto tappa in città per scoprire che anche qui, all’interno del palazzo di giustizia di corso Umberto I, esiste un locale che offre servizi a pagamento agli avvocati e non solo: dalle fotocopie all’acquisto di svariati prodotti quali snack, accendini, caramelle, occhiali e sigarette. Addirittura è attivo anche un servizio “noleggia toghe” – alla cifra di 5 euro – per i professionisti più “smemorati” che si ritrovano improvvisamente senza l’adeguato vestiario e con l’impellenza di una udienza. Nel mini-tabacchi però, a volte non verrebbero emessi scontri. Anche se l’addetta nega con decisione: «È tutto fatturato, abbiamo tutto in maniera legale». Ironica la replica dell’inviato Abete: «Allora ci siamo sbagliati». Per rivedere il servizio clicca qui.

