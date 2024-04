Confindustria Vibo, Rizzo presidente della sezione “Materiali da costruzione, legno e arredo”

È Fortunato Rizzo, rappresentante della Vetreria De Fina, il nuovo presidente della sezione materiali da costruzione di Confindustria Vibo Valentia. L’Assemblea degli associati lo ha eletto all’unanimità. Rizzo ha, in passato, ricoperto ruoli apicali in seno a Confindustria, in qualità di presidente dei Giovani imprenditori vibonesi e vice presidente regionale, riconoscendone l’esperienza e il suo impegno nel settore. Nel corso del mandato sarà affiancato dai colleghi Massimo Colacchio e Gianluca Callipo rappresentanti in seno all’Associazione delle rispettive omonime imprese. Dopo aver ringraziato i colleghi per la fiducia accordata, Rizzo è già al lavoro sul programma del mandato, volto a promuovere la conoscenza e l’innovazione tecnologica dei materiali da costruzione presenti sul mercato considerati strumenti fondamentali per migliorare le interazioni tra architettura, uomo e ambiente. Una delle iniziative chiave del suo mandato sarà l’implementazione di corsi formativi rivolti alle imprese e agli operatori edili per sostenerli ed indirizzarli verso la giusta scelta tra i diversi materiali e i diversi componenti presenti sui mercati ognuno caratterizzato da metodologie e livelli di complessità specifici.

Una particolare attenzione sarà riservata naturalmente ai materiali per l’edilizia sostenibile, fondamentali per realizzare costruzioni ecocompatibili a basso impatto ambientale e all’applicazione dell’economia circolare al mondo dell’edilizia intesa come soluzione per ridurre l’impatto ambientale dell’edificio alla fine del proprio ciclo di vita, che diventa invece una risorsa, una sorta di “magazzino” di materiali e prodotti preziosi e da riutilizzare. Il presidente Rizzo ha sottolineato infine, l’importanza di operare all’interno dei rigorosi sistemi di valutazione e certificazione attualmente disponibili, ed ha annunciato la stretta collaborazione con le principali aziende di distribuzione associate presenti sul territorio anche mediante l’organizzazione di “roadshow tematici” volti da un lato a presentare, illustrare e approfondire l’utilizzo di prodotti, servizi e sistemi tecnologici più avanzati nel settore dei materiali da costruzione e dall’altro a creare sinergie tra imprese locali e grandi marchi operanti nel panorama italiano ed internazionale, che possano portare all’implementazione di buone prassi nel fare sistema, integrare competenze e know-how e condividere conoscenze e innovazione.

LEGGI ANCHE: Vibo, gli imprenditori di Confindustria incontrano i vertici dell’Arma dei carabinieri

Scuola e impresa, nelle Serre vibonesi il progetto “Insieme creiamo il futuro”

Incontro tra domanda e offerta di lavoro a Vibo, accordo tra scuole e Centro per l’impiego