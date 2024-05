Il telegiornale dei ragazzi torna su LaC Tv, oggi il quarto appuntamento con Tg Young – Video

Tanti i temi trattati anche in questa nuova edizione curata dagli studenti dell'Amerigo Vespucci di Vibo Marina. Appuntamento alle 15.45

Torna oggi per il quarto appuntamento alle 15:45 su LaC Tv, il Tg Young, il telegiornale realizzato dagli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Amerigo Vespucci di Vibo Marina.

A condurre il Tg questa volta sarà Saveria Giordano. I servizi giornalistici in onda saranno a cura di Antonio Maduli, Giada Cutellè, Cristian Mazzeo, Giada Neri, Chiara Sophie Iannello, Andrea Falduto, Francesca Depietra, Sarah Schiavello, Samuele Parise e Antonino Moscato mentre Sofia Shpak e Raffaele Nappi saranno i tecnici di ripresa, i tecnici di audio e luci Cristiano Lo Giacco e Matteo Fullone. Gli studenti sono supportati dalla professoressa Nunzia Volpe, referente del progetto.

Come in tutte le edizioni, anche in questa saranno tanti i temi affrontati dai ragazzi nel tg. Dalla loro scuola che ha trionfato al concorso nazionale “Giustizia e Umanità – Liberi di scegliere”, all’entusiasmante laboratorio “A gonfie tele” svolto sulla barca a vela.

Si proseguirà poi parlando delle attività Educazione ambientale alla scuola dell’infanzia “Salvatore Gaglioti” di Bivona per chiudere con l’inaugurazione a Vibo Marina della piazzetta Antonino De Vita, appuntato della Guardia di Finanza deceduto in servizio.Il team targato Diemmecom, coordinato da Stella Santoro e coadiuvato dal direttore di Rete, Franco Cilurzo, negli ultimi mesi ha accompagnato la formazione dei ragazzi coinvolti, trasformandoli in veri giornalisti e tecnici televisivi.

L’appuntamento con la terza edizione del Tg Young è dunque per oggi, 26 maggio, alle 15:45 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky. QUI TUTTE LE EDIZIONI DEL TG