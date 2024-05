Vibo, si è insediata in Prefettura la Cabina di coordinamento per l’attuazione del Pnrr

Nella Prefettura di Vibo Valentia si è tenuta questa mattina la riunione di insediamento della Cabina di coordinamento per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la provincia di Vibo Valentia, istituita nei giorni scorsi con provvedimento del prefetto Paolo Giovanni Grieco a seguito delle previsioni del decreto legge n. 19/2024.

Con l’organismo di nuova istituzione anche la provincia di Vibo Valentia, è spiegato in una nota della Prefettura, viene dotata di uno strumento che consentirà il confronto in sede locale tra le amministrazioni interessate all’attuazione dei progetti finanziati al fine di superare le eventuali criticità in fase realizzativa, nonché il raccordo di queste con il Governo e la Struttura di missione Pnrr presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’insediamento della Cabina di coordinamento è avvenuta contestualmente all’insediamento degli analoghi organismi presso tutte le Prefetture d’Italia e ha visto il saluto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale, collegata dalla Prefettura di Roma, ha inteso sottolineare come gli istituendi tavoli di coordinamento, nelle intenzioni del Governo, mirino a realizzare gli obiettivi del Piano Nazionale avvalendosi della rete delle Prefetture quale articolazione territoriale più vicina ai soggetti attuatori. Attraverso l’azione dei prefetti, in sostanza, sarà messo a sistema il raccordo ed il collegamento degli enti realizzatori tra loro e con le strutture centrali Pnrr.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della riunione di insediamento ha espresso soddisfazione per il ruolo assegnato alle prefetture nell’ambito del Pnrr, già attivate nel contesto dei presidi territoriali per il monitoraggio delle piccole e medie opere, preannunciando iniziative per assicurare la correttezza della spesa e la tracciabilità dei flussi finanziari mediante il rafforzamento delle Banca Dati Nazionale Antimafia e dei Gruppi Interforze Antimafia. Il ninistro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffele Fitto, anch’egli intervenuto nel corso dell’incontro, ha rappresentato come a breve verranno diramate le linee guida per i lavori delle Cabine di coordinamento, mediante le quali saranno dettate le direttive per l’efficace svolgimento dell’attività delle stesse.