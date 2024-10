Jonadi, il Comune allestisce un laboratorio per aiutare i cittadini a comprendere il documento di bilancio

Un laboratorio partecipativo per coinvolgere direttamente la popolazione nella comprensione del bilancio comunale, documento e strumento fondamentale per la corretta amministrazione e gestione della cosa pubblica. Tra l’altro, proposto proprio nel momento in cui il Comune sta operando per l’approvazione del Bilancio triennale di previsione 2025-2027. Questi i presupposti e gli obiettivi dell’iniziativa messa in cantiere dall’amministrazione comunale di Jonadi guidata dal sindaco Fabio Signoretta. Il laboratorio partecipativo, dal titolo “Se non ci credi, partecipa”, è in programma sabato 26 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, presso l’ex sala consiliare della Delegazione municipale di Vena di Jonadi. L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, permetterà di illustrare i principali aspetti del bilancio comunale, di spiegare come vengono utilizzate le risorse e quali sono le priorità di spesa di un’amministrazione. In questo senso – così come spiega lo stesso sindaco Signoretta – i partecipanti avranno l’opportunità di dialogare, porre domande e ricevere risposte dagli amministratori, nell’ottica della trasparenza e della partecipazione attiva. «Sabato – sottolinea al riguardo – avremo l’occasione di avvicinare la comunità ai temi del bilancio comunale, creando un dialogo costruttivo e rafforzando il senso di appartenenza al nostro territorio. Il laboratorio rappresenta un’opportunità per tutti i cittadini di Jonadi, al fine di essere informati, di partecipare alle scelte che riguardano la loro comunità e di comprendere meglio le dinamiche che influenzano l’esperienza amministrativa».

«Il bilancio – dichiara dal canto suo l’assessore al Bilancio e ai Tributi Maria Angela Calzone – è il cuore di un Ente: tutto passa da lì e tutto in esso confluisce. Con questa particolare iniziativa l’Amministrazione vuole condividere con i suoi cittadini un’esperienza unica nel nostro territorio dove la politica mette a disposizione di tutti la possibilità di comprendere il funzionamento della macchina amministrativa attraverso una semplice illustrazione delle dinamiche di bilancio. Essere parte di una comunità – conclude – è un diritto, ma lo è ancora di più poterne diventare protagonista». Le iscrizioni al laboratorio partecipativo sono aperte e totalmente gratuite. Esse possono essere effettuate online sul sito web del Comune di Jonadi o attraverso i canali social ufficiali dell’Amministrazione cittadina, utilizzando l’apposito modulo.