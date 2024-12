Emozioni di Natale a Vibo Marina, il VIDEO della kermesse che ha incantato il pubblico

La prima edizione di “Emozioni di Natale” «è riuscita a stupire davvero tutti, regalando emozioni e sensazioni indimenticabili». Questo è il commento a caldo della Top Event che ha organizzato tre giorni di iniziative natalizie all’insegna del divertimento a Vibo Marina. «Sono stati tre giorni in cui lo splendido borgo di costiero si è animato, come mai accaduto in passato nel periodo invernale, offrendo spettacoli unici nel loro genere alle migliaia di persone accorse da tutta la provincia per assistere e partecipare agli eventi previsti da calendario». Uno speciale format che è «riuscito a dare un’immagine innovativa del nostro territorio, cambiando in meglio la percezione, spesso riduttiva, che di esso si ha all’esterno; un evento singolare nel suo genere».

Migliaia di persone hanno assistito a spettacoli, giochi, scenografie acquatiche, musica ed eventi a tema partecipando a un vero e proprio viaggio nel divertimento. Le giornate del 26, 28 e 29 dicembre appena trascorse «verranno ricordate per il calore del pubblico che ha assistito ai tanti eventi live in calendario: gli artisti Klab Liveband, Piccadilli Band e Scarda hanno intrattenuto e scaldato il numeroso pubblico, alternandosi sul palco allestito per l’occasione in una splendida location».

L’iniziativa verrà ricordata «anche e soprattutto da intere famiglie che hanno assistito e partecipato ai laboratori di pittura, ai giochi d’un tempo, magicamente riscoperti e rivissuti dagli adulti e trasmessi ai propri figli, in un turbinio di emozioni uniche», che solo uno scenario suggestivo come il borgo di Vibo Marina e l’organizzazione della Top Event potevano offrire.

«Una scommessa vinta insieme ad un pubblico straordinariamente curioso e creativo, proprio come il nostro programma – hanno sottolineato dal gruppo -. Ci congediamo formulando a voi tutti i nostri auguri per un lieto 2025, con la promessa che anche per il prossimo anno la valorizzazione del territorio ed il sostegno alle attività produttive locali saranno il nostro faro nelle future iniziative ludico-culturali che intendiamo intraprendere, sempre nel segno del sano divertimento».