Vibo Marina sogna un grande Carnevalmare 2025. Gli organizzatori: «Riportiamolo al top, partecipate con proposte e impegno»

Correva l’anno 1950, la guerra era da poco finita e tanta era la voglia di rialzarsi e ricominciare dopo anni di lutti, distruzione, miseria. La gente aveva voglia di allegria, svago, divertimento, festa. Nel piccolo borgo marinaro in quegli anni le persone ricominciavano a stare insieme e avevano utilizzato un capannone dismesso, nei pressi del porto, a cui avevano dato come nome “U’ Rizzu”, per organizzare feste da ballo, spettacoli e anche sfilate di mascherine in occasione del Carnevale. Cominciava così una lunga tradizione che avrebbe portato il Carnevale di Vibo Marina ai fasti degli anni Ottanta, quando notevole era la portata di questa manifestazione, dai carri ai gruppi organizzati in costume. Ma la particolarità stava nel fatto che ogni singolo cittadino, specialmente i più giovani, si sentiva coinvolto nei preparativi e non voleva assistere da spettatore, ma diventare lui stesso protagonista ed essere in strada quel giorno.

Per quest’anno pare si sia deciso di puntare a una manifestazione di buon livello per domenica 2 marzo, grazie al patrocinio dell’Amministrazione comunale e al significativo apporto della parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei, che affiancheranno il comitato “Carnevalmare 2025” in tutte le fasi organizzative. Non mancherà l’impegno di scuole, gruppi, associazioni e anche di qualche impresa.

Gli organizzatori rivolgono, pertanto, «a tutta la comunità l’invito a sostenere l’evento con proposte e con impegno. In Calabria, in passato, quando si parlava del Carnevale veniva in mente Vibo Marina. Un ringraziamento a tutti coloro che si stanno attivando per la riuscita di questa manifestazione, a chi crede nella nostra comunità, a coloro che con sacrificio e amore si impegnano sempre per rendere migliore la nostra convivenza».

Non si tratta – sottolineano gli organizzatori – solo di fare un bel Carnevale, ma anche di costruire momenti di lavoro insieme per creare qualcosa di bello e cementare quella comunità da cui scaturiscono quei valori di cui molti oggi sentono la mancanza.