Serie C, primo sorriso per la Vibonese: battuto il Latina per due a zero

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Finalmente! Dopo nove giornate la Vibonese elimina lo zero dalla casella dei successi e rompe il ghiaccio, conquistando i tre punti contro il Latina. Al Luigi Razza termina 2-0 per la Vibonese grazie alle reti di Golfo nel primo tempo e di Spina nella ripresa.



Proprio Golfo spreca una ghiotta chance nella prima frazione e poi i ragazzi di D’Agostino reclamano un rigore, ma l’arbitro lascia correre. Quindi, al termine di un’azione convulsa, Sorrentino di testa agevola l’inserimento di Golfo il quale gonfia la rete. Si va al riposo con i padroni di casa avanti di uno. [Continua in basso]

Nella ripresa Spina pecca di egoismo, calciando in porta e trovando l’opposizione del portiere, invece di servire il liberissimo Sorrentino. Il fantasista di Mileto si rifà nel recupero sfruttando una ficcante ripartenza (anche se poi si fa espellere), ma sulla vittoria della Vibonese ci sono anche le mani di Mengoni, che un minuto prima sventa su Carletti. Finisce 2-0, probabilmente D’Agostino salva la panchina e mercoledì si torna in campo per giocare a Messina nel turno infrasettimanale.

VIBONESE – LATINA 2-0



VIBONESE (3-4-3): Mengoni; Risaliti (35’ st Cigagna), Vergara, Mahrous; Grillo (28’ st Bellini), Basso (28’ st Fomov), Gelonese, Mauceri; Spina, Sorrentino (28’ st Persano), Golfo (17’ st Cattaneo). In panchina: Marson, Alvaro, Polidori, La Ragione, Ngom, Tumbarello, Leone. Allenatore: D’Agostino



LATINA (4-4-2): Cardinali; Ercolano (14’ st Di Livio), De Santis, Esposito, Nicolao (31’ st Giorgini); Teraschi (31’ st Zini), Barberini, Amadio, Tessiore; Rosseti (23’ st Sane), Jefferson (14’ st Carletti). In panchina: Alonzi, Spinozzi, Marcucci, Celli, Mascia, Rossi. Allenatore: Di Donato



ARBITRO: Gianluca Grasso di Ariano Irpino (Biffi di Treviglio e Ferraioli di Nocera Inferiore)



MARCATORI: 34’ pt Golfo, 51’ st Spina



NOTE: spettatori 209, con rappresentanza ospite, per un incasso di 1840 euro. Espulso al 52’ st Spina (V) per doppia ammonizione. Ammoniti: Gelonese, Sorrentino, Basso (V), Barberini, Tessiore, Rosseti, Esposito (L). Rec.: 1’ pt, 7’ st.