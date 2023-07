La sezione arbitrale di Vibo Valentia registra quattro promozioni

Sale alla Can C l’assistente Bartoluccio. Alla Can D ammessi Trapasso e Zappino. Nel calcio a cinque bene anche Suriano

di R.S.

Nella giornata in cui sono stati resi noti gli organici e le nomine per la stagione 2023/24, il mondo arbitrale vibonese ha alcuni motivi per sorridere. Fra le promozioni odierne ve ne sono alcune che hanno riguardato la sezione diretta da Nazareno Manco che ha salutato la promozione alla Can C dell’assistente Mirko Bartoluccio, il quale entrerà così a far parte dei professionisti. Altri due assistenti vibonesi sono invece stati promossi alla Can D: Raffaele Trapasso e Domenico Zappino, i quali si sono ben distinti sui campi di calcio calabresi nel corso della stagione appena terminata. Una stagione che fra l’altro si è conclusa con entrambi designati per lo spareggio fra la Palmese e il V.E. Rende. Nel calcio a 5 promosso dal Comitato Regionale alla Can 5 l’arbitro Giuseppe Suriano.

