La Vibonese pronta a partire, la grande festa rossoblù. Il patron Caffo: «Profonda emozione» – Video

Una grande festa rossoblù quella organizzata ieri sera dalla società Us Vibonese alla quale hanno preso parte vecchie glorie, ospiti di rilievo nazionale e istituzioni. L’evento che apre la stagione calcistica al via il prossimo 10 agosto con l’esordio in Serie D, è stato organizzato principalmente per coinvolgere la città di Vibo, quelle persone che hanno perso fiducia nella squadra. A suonare la carica è proprio il presidente Pippo Caffo che, visibilmente emozionato, chiama a raccolta i tifosi. «Dopo gli ultimi anni ero un pochettino demotivato a causa dei risultati che non arrivavano – afferma il patron rossoblù -. Abbiamo deciso di organizzare qualcosa per noi, per i tifosi, per la Vibonese. Fare vedere che noi siamo presenti. Spero di poter dare il mio contributo, come già fatto in passato, per raggiungere risultati che meritiamo». Prima della manifestazione nell’area antistante allo stadio Luigi Razza, giochi e intrattenimento per i più piccoli e non solo. Poi la cerimonia all’interno del rettangolo verde che ha visto la partecipazione delle istituzioni, quali il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo e il presidente della provincia Corrado L’Andolina ai quali è stata donata una maglietta della Vibonese calcio. Una divisa con il numero 10 consegnata anche al gruppo Diemmecom-Pubbliemme-LaC, tra i media partner, ritirata dal direttore di rete Franco Cilurzo. Guest star della serata l’allenatore Serse Cosmi che ha lanciato un messaggio importante: «Al centro di tutto ci sono le persone. È importante che facciano le cose con passione, in qualsiasi categoria, perché senza passione il calcio muore». Il direttore generale Antonello Gagliardi ci ha poi illustrato quali sono stati i presupposti dell’evento e quali sono gli obiettivi che la Vibonese ha per la stagione che è ormai alle porte: «Rilanciare una società nella quale ha speso tantissimo anche in termini di tempo e di amore il presidente Caffo. L’obiettivo per la stagione è di stare in alto, di stare più in alto possibile. Ci sono squadre che hanno speso molto più di noi. Però quello che conta e che il calcio ci ha insegnato è che nulla è scritto, non vince quasi mai chi ha speso di più, ma chi ha il gruppo più equilibrato». Tra le vecchie glorie presenti Egidio Belfatto che dalla Vibonese è partito e ha voluto augurare il meglio per la nuova stagione: «Questa iniziativa farà bene alla città di Vibo. Speriamo che questa Vibonese e questi ragazzi possano tornare subito in Serie C perché lo meritano».

