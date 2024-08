Vicepresidenza in rosa per il Soriano, entra in società Valeria Primerano: «Insieme possiamo fare tanta strada»

Si allargano i quadri societari del Soriano, come recentemente annunciato dal presidente Morabito, per dare ancora più vigore al progetto rossoblù dopo la storica stagione dello scorso anno, conclusa con un terzo posto e una semifinale playoff, mai avvenuti prima negli otto anni di storia d’Eccellenza sorianese. Entra infatti nell’organigramma societario l’avvocato Valeria Primerano.

Lo spirito di squadra

Una figura pronta a dare il suo contributo e, soprattutto, con grande voglia di iniziare questa nuova sfida, come afferma lei stessa: «Sono onorata e lusingata di essere entrata a far parte di questa progettuale realtà, guidata dall’intraprendenza e dalla lungimiranza. Mi congratulo con chi, ormai da anni, si spende con profondo e costante impegno, investendo in essa con fiducia ed entusiasmo. Ho sposato tale progetto perché, prima di credere nella squadra, credo in quello che chiamo spirito di squadra, il quale solo permette ad ognuno di essere l’altro, in un clima di collaborazione e condivisione per il perseguimento di un fine comune».

Primerano ricoprirà la carica di vice-presidente

Primerano ricoprirà un ruolo importante ossia quello di vicepresidente, affiancandosi a Bruno Ciconte. Un impegno, il suo, che abbraccerà ogni singola sfumatura del club, sportiva ed extra-sportiva: «Il mio impegno – continua la vice presidente – sarà soprattutto rivolto a creare momenti di socialità e aggregazione, di accoglienza e apporto umano, nel senso più nobile del suo termine. Mi auguro che tanti altri ancora si possano innamorare della nostra Ags ed accostarsi con vivo e appassionato interesse, non dimenticando che i suoi traguardi hanno rappresentato una nota felice ed un faro anche nei momenti più bui vissuti dalla comunità sorianese». Ed ancora: «Dedico la scelta di questa mia nuova avventura ad una persona straordinaria ed eccezionale che ha segnato la mia adolescenza e quella di tanti miei coetanei: il docente Riccardo Caputi, professore di educazione fisica alle scuole medie, il quale con convincente sorriso ci ha insegnato e trasmesso l’importanza dello sport e, al contempo, inculcato che bisogna risorgere nella collettività per non essere annientati dall’individualismo».

Pronti con entusiasmo

Pronti ad iniziare con rinnovato entusiasmo quindi, con la stessa Valeria Primerano che già scalpita: «Ringrazio per la fiducia accordatami e spero di poterla onorare appieno, col supporto di chi in me l’ha riposta. Buon lavoro ed in bocca al lupo alla squadra ed a tutta la società. Insieme possiamo fare tanta strada, cercando di realizzare qualcosa di utile e costruttivo nello sport e nel sociale per la nostra collettività».