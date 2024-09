Pallavolo, altra riconferma in casa Todosport: la pizzitana Melanie Dodaro

Altra riconferma in casa Todosport. Nelle ultime ore ha detto di nuovo si al progetto della squadra vibonese il libero Melanie Dodaro, un altro prodotto della cantera arancio blu. Lei è originaria di Pizzo, alta 170 cm, e lo scorso anno ha giocato con la Todo in serie B2 ricoprendo in maniera egregia questo ruolo, seppur in un campionato difficile e contro squadre molto attrezzate. «Si tratta di una ragazza serissima e che non si risparmia né in allenamento, né in partita. Da oggi sarà a disposizione del gruppo e del coach Vito Iurlaro», riferisce il club.

Ecco le parole del direttore sportivo Luigi Ceraso, sempre di più impegnato in sede di volley mercato: «Finalmente dopo mesi passati a cercare i giusti profili per la nostra squadra il mio lavoro sta quasi giungendo al termine, visto che dopo il si della Dodaro, all’appello manca una sola atleta che spero di poter annunciare nelle prossime ore. Siamo contenti della squadra costruita e speriamo che i nostri sacrifici possano essere ripagati dai risultati. Il gruppo, continua Ceraso, mi sembra gia affiatato e questo è un buon segno. Ora dobbiamo solo lavorare rimanendo sempre concentrati».