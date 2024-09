Todosport volley, grande successo per i due giorni di Open day

La Todosport ha ottenuto un grande riscontro nei due giorni dedicati al reclutamento per il proprio settore giovanile. Infatti la società vibonese ha visto una grandissima partecipazione di atlete e atleti, che hanno letteralmente invaso il campo di gioco del PalaBorsellino, di Via Moderata Durant. Segno tangibile dell’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni dal sodalizio arancio blu sempre piu polo attrattivo per la pallavolo femminile, in città e provincia. Nonostante i tantissimi giovani presenti gli istruttori hanno tratto delle ottime indicazioni e possono guardare sempre con maggiore ottimismo al futuro prossimo.

Abbiamo ascoltato Claudio Torchia, che da questa stagione si dedicherà anima, corpo e mente al settore giovanile, curando da vicino la crescita tecnica e fisica dei ragazzi: «Siamo davvero felici, dice Torchia, per il numero di partecipanti a queste due giornate dedicate ai giovani. Abbiamo avuto delle ottime indicazioni e ora siamo pronti a ripartire con maggiore entusiasmo anche con il settore giovanile. Siamo sempre decisi a continuare a lavorare su di esso con la speranza di poter portare sempre più nostre tesserate in prima squadra. È un lavoro lungo e difficile, ma ci faremo trovare pronti».