Vibo, bilancio positivo per il Campus organizzato dalla Todosport

Volge al termine il Campus organizzato dalla Todosport Vibo Valentia. L’atteso appuntamento, promosso annualmente dalla società, si è tenuto al PalaBorsellino e ha registrato la partecipazione di tanti bambini di diverse età, impegnati in attività sportive e non.

Il progetto, fortemente voluto dallo staff tecnico arancioblu, ha convinto sempre di più le famiglie che continuano ad affidare i propri figli agli istruttori della società vibonese: «Un atto di stima che inorgoglisce e spinge a lavorare sempre meglio seppur tra tante difficoltà», si rimarca nella nota stampa della Todosport.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla presenza costante di Claudio Torchia, Vito Iurlaro e Norina Dotti, ai quali si sono uniti altre figure qualificate, come il professore Pasquale Piraino. Con loro anche Alessio Torchia, Alessia La Vecchia, impegnata con la prima squadra che affronterà il campionato di Serie C. Da menzionare poi Mirko Bartoluccio, Anna Chiara Colacchio, Giorgia Torchia. Le impressioni di Norina Dotti: «Anche questo anno abbiamo deciso di organizzare questo campus e devo dire che siamo molto soddisfatti per la riuscita. Abbiamo avuto dei numeri importanti che sono andati ogni piu rosea aspettativa. Questo ci spinge a continuare a lavorare per radicare ancora di piu la nostra società nella città di Vibo Valentia».