Atletica, il vibonese Alberto Rombolà si aggiudica i campionati regionali di Cosenza

Affermazioni non solo in ambito di terzo settore, ma anche e soprattutto nel campo dell’atletica da parte dell’associazione sportiva “Conoscere Jonadi”. Nei giorni scorsi il sodalizio presieduto da Antonio Rossi si è contraddistinto per la lodevole donazione di una sedia cingolata per persone con difficoltà motorie da utilizzare nel palazzo municipale di Jonadi, e non solo. Nelle scorse ore, invece, la notizia dell’ottima performance ottenuta da suoi giovani atleti ai Campionati regionali individuali allievi/cadetti, maschile e femminile, organizzati sulla pista di Cosenza dalla Federazioni italiana di atletica leggera (Fidal).

A mettersi in questa occasione in luce sono stati, nello specifico, Alberto Rombolà e Concetta Valente. Il primo è riuscito a vincere la sua prova di categoria fermando il cronometro a 55,53 secondi. Una vittoria che – così come sottolinea nell’occasione il presidente Rossi con piena soddisfazione – «lo porta ad insediarsi al terzo posto assoluto nella classifica regionale e che, a conti fatti, assume ancora più valore se si considera che è da poco che si sta allenando in questa disciplina e che, come tutti sanno e da tempo denunciamo, nella provincia di Vibo Valentia non esiste ad oggi un impianto di atletica leggera che permetta ai nostri podisti di allenarsi in modo degno di questo nome e in sicurezza. Per quanto riguarda la nostra Concetta Valente – conclude la guida del sodalizio vibonese – è riuscita a fermare il suo tempo a un minuto e 14 secondi, migliorando il suo personale di circa 20 secondi, altro dato che ci riempie di orgoglio considerando le difficoltà».