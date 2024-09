Coppa Calabria, due vibonesi su tre agli ottavi di finale. Staccano il pass Pizzo e Sant’Onofrio. Eliminata la Stella Mileto

Agrodolce il resoconto dei sedicesimi di finale di Coppa Calabria (competizione che racchiude tutte le squadre dei quattro gironi del campionato di Prima Categoria) per quel che riguarda le rappresentanti vibonesi. Tre le compagini ai nastri di partenza (Asd Pizzo, Sant’Onofrio e Stella Mileto) rimaste due dopo le gare di ritorno giocate domenica scorsa. A lasciare anzitempo la competizione è stata infatti la Stella Mileto, sfiorando però l’impresa della rimonta. Avanti Asd Pizzo e Sant’Onofrio. Ma andiamo con ordine.

Stella Mileto eliminata

Partiamo proprio dalla Stella Mileto. la gara d’andata aveva fatto ben sperare poiché era arrivata una vittoria, in casa del Bivongi, per 1-3. Una partita che aveva portato a una tranquilla gestione nel re-match in terra miletese. Al termine della gara però il colpo di scena, con il ricorso de Bivongi che viene accolto dal giudice sportivo. Il club vibonese aveva infatti messo in campo giocatori non tesserati. Inflitta dunque la sconfitta per 3-0 a tavolino, inibizione fino al prossimo 16 ottobre al dirigente accompagnatore della formazione vibonese, Francesco Galati, e la squalifica per una giornata al calciatore Jeremias Raffin. Un colpo durissimo per i ragazzi di mister Vangeli che comunque non si sono dati per vinti e, nella gara di ritorno, hanno sfiorato l’impresa vincendo per 2-0. Un risultato che non è comunque bastato a coltivare il sogno.

Passano Asd Pizzo e Asd Sant’Onofrio

Staccano il pass per gli ottavi, quindi, Asd Pizzo e Sant’Onofrio. La squadra napitina, allenata da mister Giuseppe Barbieri, ha archiviato la pratica Palermiti vincendo in entrambi gli incontri. Questioni messe in chiaro già allo stadio Marzano di Vibo Marina, con la vittoria dei locali per 3-1 grazie alle reti di Fanelli e Araco nel primo tempo e al tris di Malerba nella ripresa. Vittoria replicata anche domenica, in casa del club catanzarese, dove la formazione si è imposta per 2-3. Gara sicuramente più complicata rispetto all’andata, ma che i biancoazzurri sono riusciti a fare propria grazie alla doppietta di Jaiteh (tornato da poco a Pizzo) e al gol del possente difensore Sokona.

Ci sarà anche il Sant’Onofrio tra le migliori sedici della competizione, con la squadra giallorossa che ha superato, nell’arco dei 180 minuti, la Rosarnese. Match apertissimo tra due squadre di pari livello, come testimoniava l’1-1 dell’andata. Anche domenica, al campo sportivo di Filogaso, a dominare è stato l’equilibrio. I novanta minuti, infatti, sono terminati sul punteggio di 1-1 dopo il gol di Naccari, per i padroni di casa, e quello di Galati per la formazione reggina. A deciderla, alla fine, è stato Lavorato al quarto minuto del primo tempo supplementare. Agli ottavi (gare d’andata in programma il prossimo 16 ottobre) l’Asd Pizzo affronterà il Decollatura mentre per l’Asd Sant’Onofrio di fronte ci sarà il Polistena.