Prima Categoria (Girone C), notte fonda per l’Asd Pizzo. Sorride la Stella Mileto, perdono Asd Sant’Onofrio e Piscopio

Solamente tre giornate giocate, ma il campionato di Prima Categoria (Girone C) ha già regalato clamorosi ribaltoni e inaspettati epiloghi. Alla luce dei risultati maturati sul campo, ecco allora che è possibile fare un breve riepilogo di ciò che è stata la due giorni di campionato, consapevoli però che questa primissima alba di campionato non può dare gerarchie chiare, nonostante sulla carta alcune squadre partivano e partono favorite. Agrodolce il bottino delle cinque vibonesi anche se, ciò che salta all’occhio, è la clamorosa difficoltà di questo avvio stagionale dell’Asd Pizzo. Ma andiamo con ordine.

Gli anticipi

Due innanzitutto gli anticipi del sabato che hanno visto coinvolte tre vibonesi, due delle quali erano una di fronte all’altra e cioè Asd Pizzo e Real Fabriziese. Notte fonda dunque per la formazione pizzitana che non riesce a ingranare e, anzi, cade per la seconda volta consecutiva in casa e, peraltro, contro un’altra neopromossa. Un KO che fa male e che testimonia il fatto che c’è qualcosa che non va, soprattutto perché è impensabile che una squadra che sulla carta è di Promozione abbia poche idee in campo e risulti smarrita contro formazioni che, rapportati alla qualità, sono ampiamente abbordabili. Onore e merito comunque alla Real Fabriziese che, al ventesimo della ripresa, trova il gol vittoria con Jammeh. Per l’Asd Pizzo un solo gol, un solo punto e l’ultimo posto in classifica. Bisogna fare qualcosa. Nell’altro anticipo, invece, sorprendete blitz della Stella Mileto in casa della Promosport con i biancorossi che trovano la prima vittoria stagionale e lo fanno in grande stile, su un campo importante e contro una squadra difficile. Gli uomini di mister Vangeli tengono testa al club lametino e, al quarto d’ora della ripresa, riescono anche a pungere con un chirurgico colpo di testa di Rotella che deve essere inteso come un segnale chiaro: per la lotta playoff c’è anche la Stella Mileto.

Il resoconto della domenica

Domenica negativa, invece, per le altre due vibonesi, ovvero Asd Sant’Onofrio e Piscopio, che cedono rispettivamente contro Bivongi e Sersalese. Sul neutro di Filogaso il Sant’Onofrio cade contro il club bivongese per 0-1 e con quest’ultimo (reduce dal Girone B di Promozione) che si prende la vetta condivisa. Cade anche il Piscopio che sul campo della Sersalese cede il passo per 2-0 e con questi ultimi (grazie alle reti di Borelli e Gabriele) che trovano la loro prima vittoria stagionale. Rallenta anche il Taverna sul campo del Soverato, con quest’ultimo che blocca la squadra di mister Pisano con un deciso 3-0 grazie ai gol di Ventura, Ortolini e Paparo. Non riesce a vincere la Rosarnese che, davanti ai propri tifosi, perde per 3-5 contro. Padroni di casa ultimi da soli e ancora a quota zero in classifica.